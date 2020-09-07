محمد نجاتي ينضم لقائمة أبطال "ضربة معلم" مع محمد رجب

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد نجاتي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" يا أنا ياجدو "، وهو بطولة طارق صبري، أحمد بدير،أحمد سلامة،سارة سلامة، محمد الصاوي،مدحت تيخا، حسن عبد الفتاح،رنا سماحة،عبد الله مشرف،منير مكرم،سيناريو وحوار فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر.
والجدير بالذكر أن محمد رجب شارك مؤخرًا في مسلسل "الأخ الكبير" وهو بطولة عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.
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