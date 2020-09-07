ماجد المهندس يلتقي جمهوره بسفينة كروز وانتعاشة فنية بنجاح أحدث إصداراته

يلتقي الفنان ماجد المهندس، جمهوره عبر سفينة "كروز" السياحية، التي تجول البحر الأحمر وتنطلق من الساحل الغربي في جدة.

وفي الرحلة الثالثة تستضيف السفينة المهندس، في ثاني الحفلات الغنائية التي ستقام فيها، يوم 17 سبتمبر الجاري.

يذكر أن ماجد المهندس يعيش حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية بعدما حققت أحدث أعماله وهي أغنية “مو ضروري”، نجاحات منقطعة النظير.

يذكر أن مو ضروري حصدت أكثر من 27 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” ولاقت إشادات واسعة.

