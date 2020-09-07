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ماجد المهندس يلتقي جمهوره بسفينة كروز وانتعاشة فنية بنجاح أحدث إصداراته

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يلتقي الفنان ماجد المهندس، جمهوره عبر سفينة "كروز" السياحية، التي تجول البحر الأحمر وتنطلق من الساحل الغربي في جدة.

وفي الرحلة الثالثة تستضيف السفينة المهندس، في ثاني الحفلات الغنائية التي ستقام فيها، يوم 17 سبتمبر الجاري.

يذكر أن ماجد المهندس يعيش حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية بعدما حققت أحدث أعماله وهي أغنية “مو ضروري”، نجاحات منقطعة النظير.

يذكر أن مو ضروري حصدت أكثر من 27 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” ولاقت إشادات واسعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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