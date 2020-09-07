تويتر يتحول لـ دفترة عزاء بعد وفاة عايدة كامل

توفيت قبل قليل الفنانة القديرة عايدة كامل عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.

كانت الفنانة الراحلة قضت ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #عايدة_كامل وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التاوصل الاجتماعي تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات كالتالي :

ربنا يرحمها يارب " _ " وداعا #عايدة_كامل انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله"_ " الله يرحمها #عايدة كامل