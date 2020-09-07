فن ومشاهير

تويتر يتحول لـ دفترة عزاء بعد وفاة عايدة كامل

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توفيت قبل قليل الفنانة القديرة عايدة كامل عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.

كانت الفنانة الراحلة قضت ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.

ودشن عدد من رواد  مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #عايدة_كامل وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التاوصل الاجتماعي تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

وجاءت التعليقات كالتالي : 

ربنا يرحمها يارب " _ " وداعا #عايدة_كامل  انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله"_ " الله يرحمها #عايدة كامل

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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