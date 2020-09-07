إليسا لمتابعيها في تويتر: سأعلن عن مفاجأة اليوم في ألبوم صاحبة رأي

قالت الفنانة اليسا إنها ستعلن عن مفاجأة اليوم تتعلق بألبومها الجديد "صاحبة رأي" .

وغردت اليسا " من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " سوف أشارككم مفاجأة الليلة بخصوص ألبومي ، هل يمكنك تخمين ما هو؟ يعد ألبوم "صاحبة رأي" من إنتاج روتانا، الألبوم الثاني عشر في مسيرة المطربة اللبنانية إليسا التي تحتفل تزامنا مع صدوره بعامها العشرين فنيا. ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية "مفاجأة" باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور، ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.

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