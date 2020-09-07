عزاء الفنانة عايدة كامل على مقابر العائلة بطريق الواحات

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل، حيث من المقرر أن يقام العزاء في مدافن الأسرة بـ 6 أكتوبر بطريق الواحات.



الجدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة.

وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".

وأضافت عايدة قائلة: "وانا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي إلى المستشفى دمتم لي".

وكانت نشرت الفنانة عايدة كامل تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، موجهة فيه رسالة الى محبيها بالدعاء لها بعد تعرضها لظروف صحية صعبة فجأة وبدون مقدمات.

Advertisements

وقالت عايدة: "يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعو لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات".

ولم تكشف عايدة عن اى تفاصيل خاصة بمرضها أو ما أصابها فى الفترة الأخيرة.

ومن آخر كتاباتها على الفيس رثائها للفنانين الراحلين سناء شافع وسمير الإسكندراني وشويكار: "حديقة الفن الجميل لم يتبق منها سوي شجيرات قليلة جدا ..رحم الله الاحبه اللذين اسعدونا كثيرا .د.سناء شافع .سمير الاسكندراني .سيدتي الجميله شويكار .واسكنهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان وخالص العزاء للأسرة الفنية".

كانت عايدة وجهت رسالة من قبل الى الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر فيسبوك قائلة: "من شعب مصر العظيم العاشق لترابها إلى الخلوق المتربى بزيادة العاشق لمصر خريج أكاديمية الحى الشعبى العريق حى الجمالية الشبعان من بيته وأسرته، رئيس أكبر وأعرق دولة فى التاريخ وأكرم شعب، لا تيأس ولا يصيبك الإحباط من بعض الجرذان الذين لهم مطامع وأهداف البترول والدولارات، ولكن شعب مصر واثق كل الثقة أنك ستدخلهم الجحور، هذا إذا ما كانوا على قيد الحياة.. مصر ساندة عليك يا ريس واحنا الشعب كلنا فى ظهرك.. لحمايتك وسلامتك ضد الخونة الذين لا ينتمون لأى شىء سوى الدولار.. ربنا معاك.. ومصر كلها معاك يا ريس.. وعلى بركة الله".

