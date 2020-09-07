لقاء سويدان تحتفل بنجاح مسرحية سيد درويش في دوت الخليج .. صور

حلت النجمة لقاء سويدان ضيفة علي موقع صدي البلد للاحتفال بنجاح مسرحيتها الجديدة "سيد درويش " علي مسرح البالون. وتحدث لقاء خلال الندوة عن أعمالها الفنية المقبلة وموققها من الغناء. مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى‎.



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