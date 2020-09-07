بعد رحيل عايدة كامل.. معلومات لا تعرفها عنها

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل عن عمر ناهز الـ 89 عاما، وتشيع الجنازة من مستشفى دار الفؤاد في تمام الثانية عشر ونصف ظهرا، ويدفن جثمانها بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

دوت الخليج رصد معلومات عن الراحلة:

_ ولدت في عام 1931 ودرست الإذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس.

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_ عملت في السينما منذ مطلع الخمسينات ومن أفلامها: ست الحسن، لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه.

_أما الأعمال الدرامية: "بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي".

- زوجة الفنان محمود عزمي ووالدة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.