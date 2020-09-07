في إطلالة جديدة.. هدى المفتي تشارك متابعيها صورة جديدة

نشرت الفنانة هدى المفتى صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتى فى الصورة ترتدي توب أزرق وبنطلون تايجر مما جعل إطلالتها مميزة.

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وكانت هدى المفتى قد شاركت فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

يذكر أن احدث أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.