نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيت بلانشيت تظهر بإطلالة مميزة في سادس أيام فينيسيا السينمائي في المقال التالي
ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات لكيت، التي تشارك حاليا كرئيسة للجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، مع حرصها على حضور غاليبة العروض.
وافتتحت كيت المهرجان بتقديمها لجائزة انجاز العمر للنجمة تيلدا سوينتون، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة.
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