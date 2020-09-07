كيت بلانشيت تظهر بإطلالة مميزة في سادس أيام فينيسيا السينمائي

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ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات لكيت، التي تشارك حاليا كرئيسة للجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، مع حرصها على حضور غاليبة العروض. ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات لكيت، التي تشارك حاليا كرئيسة للجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، مع حرصها على حضور غاليبة العروض.

وافتتحت كيت المهرجان بتقديمها لجائزة انجاز العمر للنجمة تيلدا سوينتون، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة.

أحمد جودة - القاهرة - عادت النجمة كيت بلانشيت للظهور بإطلالة مميزة في سادس ايام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي انطلقت فعالياته في الثاني من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.

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