نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ساعات من طرحه.. كليب ياحبيبي لـ محمد رمضان يكسر حاجز المليون في المقال التالي
الكليب تم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الأيام الماضية.
وحظي الكليب بتفاعل جماهيري كبير وكسر حاجز المليون الأول من حيث نسبة المشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.
ومازال محمد رمضان يحصد نجاح أعماله الغنائية، بعدما حقق كليب «تيك توك»، والذي تعاون فيه مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، أكثر من 16 مليون مشاهدة.
يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي.
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