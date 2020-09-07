نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتايجر.. منة عرفة تشعل "إنستجرام" بأحدث إطلالاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها، بمجموعة من الصور الجديدة من أحدث إطلالة لها وذلك عبر موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت خلال جلسة التصوير وهي ترتدي "توب"، بأكمام طويلة من قماش التايجر، واعتمدت مكياجاً من درجات الألوان البنية أبرز ملامحها الجميلة، وتركت شعرها الأحمر المموج منسدلاً على كتفيها.

وحظيت إطلالتها بتفاعل كبير من قبل متابعيها ممن أعربوا عن اعجابهم بأناقتها وجمالها.

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة، مسلسل "ليالينا 80" والذي تدور أحداثه في الفترة الزمنية 80 إلى 90، وشارك في بطولته الفنانة صابرين وغادة عادل وإياد نصار.