نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مكان عزاء الفنانة عايدة كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت الفنانة عايدة كامل، والدة الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، عن عمر ناهز 89 عامًا

ومن المقرر أن يقام العزاء في مدافن الأسرة بـ 6 أكتوبر بطريق الواحات، اليوم.

وكتب المجلس الأعلى في بيان قد أصدره منذ قليل: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، والموظفون بالمجلس الأعلى للثقافة، والدة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الفنانة القديرة عايدة كامل، زوجة الفنان الراحل محمود عزمي".