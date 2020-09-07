نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميلة عوض تبدأ تصوير مشاهدها بحكاية "لازم أعيش" في هذا الموعد في المقال التالي
حكاية "لازم أعيش"، من تأليف نجلاء الحديني، إخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل "إلا أنا"، قصة الكاتب يسرى الفخراني، مكون من ست حكايات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة،و تم عرض أول ثلاث حكايات على قناة dmc وهما بنات موسى" التي قامت ببطولتها الفنانة وفاء عامر، و"سنين وعدت" التي قامت ببطولتها الفنانة أروى جودة، والحكاية الثالثة "أمل حياتي"التي تقوم ببطولتها حنان مطاوع، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الرابعة "أمر شخصي" التي تقوم ببطولتها شيرى عادل، ويجرى الاستعداد للخامسة وتحمل اسم "ضى القمر" بطولة كندة علوش.
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