فانيسا كيربي تشارك في افتتاح فيلمها الجديد بفينيسيا السينمائي

شاركت النجمة البريطانية الشابة فانيسا كيربي، في الحفل الافتتاحي لفيلمها الجديد The World To Come الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 77.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من ظهور فانيسا على السجادة الحمراء بسادس ايام المهرجان أمس الأحد، بحضور رئيسة لجنة تحكيم الدورة الحالية للمهرجان النجمة كيت بلانشيت.
وكان قد افتتح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بحضور رمزي في يوم 2 سبتمبر الجاري وتختتم فعالياته في يوم 12 المقبل.
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