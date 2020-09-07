فانيسا كيربي تشارك في افتتاح فيلمها الجديد بفينيسيا السينمائي

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من ظهور فانيسا على السجادة الحمراء بسادس ايام المهرجان أمس الأحد، بحضور رئيسة لجنة تحكيم الدورة الحالية للمهرجان النجمة كيت بلانشيت.



وكان قد افتتح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بحضور رمزي في يوم 2 سبتمبر الجاري وتختتم فعالياته في يوم 12 المقبل.

