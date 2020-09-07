تفاصيل جنازة الفنانة عايدة كامل

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة عايدة كامل، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، أثر إصابتها بوعكة صحية، وسوف يتم تشيع جنازتها من مستشفى دار الفؤاد في تمام الثانية عشر ونصف ظهرًا، وسيتم دفن جثمانها بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت الفنانة الراحلة عايدة كامل قد أعلنت مؤخرًا عن تعرضها لظروف صحية صعبة، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك،رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة عايدة كامل الدرامية مسلسل "أولاد الغالي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ يوسف أبو سيف، ﺗﺄﻟﻴﻒ نادية رفيق، بطولة إيمان أيوب، نهال عنبر، ضياء الميرغني، ثريا إبراهيم، ماجد المصري، مفيد عاشور.