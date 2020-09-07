وكانت الفنانة الراحلة عايدة كامل قد أعلنت مؤخرًا عن تعرضها لظروف صحية صعبة، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك،رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات".
وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة عايدة كامل الدرامية مسلسل "أولاد الغالي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ يوسف أبو سيف، ﺗﺄﻟﻴﻒ نادية رفيق، بطولة إيمان أيوب، نهال عنبر، ضياء الميرغني، ثريا إبراهيم، ماجد المصري، مفيد عاشور.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تفاصيل جنازة الفنانة عايدة كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.