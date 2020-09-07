شاهد.. وصلة رقص بين عمرو دياب ودينا الشربيني من إحدى حفلاته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو للفنان عمرو دياب بصحبة دينا الشربيني في احدى حفلات الوسط الفني ووسط تفاعل كبير من الحاضرين مع اغاني عمرو دياب.

وظهرت الفنانة دينا الشربيني في وصلة رقص خلف عمرو دياب وتبادلا الاغاني بحفاوة من الجماهير خاصة مع خروج عمرو دياب عن نص الاغنية حيث قال "احلفله ورحمة ابويا عمره ما صدقني"

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وقد حقق عمرو دياب 9 ملايين و235 ألف مشاهدة، بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك.

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار