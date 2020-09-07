على نغمات حالة خاصة جدا.. ميريهان حسين ترقص مع كلبها في حمام السباحة

نشرت الفنانة ميرهان حسين، مقطع فيديو عبر خاصية الاستورى بصفحاتها الشخصي إنستجرام. وظهرت ميريهان حسين، في مقطع الفيديو وهي ترقص على نغمات حالة خاصة جدا للفنان أنغام داخل حمام السباحة برفقة كلبها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على ترك شعرها منسدلا على كتافيها بتسريحة الضفرتين ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئ. ميريهان حسين ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بنضارة شمس أنيقة وأسورة رقيقة، واليكم صورة تبرز تفاصيل إطلالتها.

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