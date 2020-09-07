لقاء سويدان تكشف في ندوة دوت الخليج أسباب اعتزالها للفن ..فيديو

قالت الفنانة لقاء سويدان خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد إن هناك أسبابا كثيرة لقرار اعتزالها الفن الفترة السابقة.

تابعت لقاء سويدان: كنت أمر بظروف صعبة أبرزها الهجوم الذي يتعرض له معظم الفنانين سواء في حياتهم أو علي السوشيال ميديا بالإضافة الي أن الفن كان يمر بظروف غير طبيعية فانا أعمل في الوسط الفني منذ الطفولة وتعاملت مع كبار الفنانين.

أضافت : اعتزلت الفن وكنت في تلك الفترة متعاقدة مع مسلسل " البيت الكبير 2 " وأيضا كان معروض عليا مسرحية سيد درويش " ولكني اعتذرت عن تلك الإعمال لأني أصبت بحالة من الإحباط .



مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى‎.

