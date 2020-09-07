سلاف فواخرجي عن مسلسل شارع شيكاغو: اتعمل بالدمعة قبل الضحكة وبالشقا قبل الفرح

أشادت الفنانة سلاف فواخرجي بمسلسل شارع شيكاغو عبر حسابها الشخصي بنشر صورة على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: "الصور الجماعية اللي تصورناها بمسلسل شارع شيكاغو كتيرة ، دورت على صورة بتجمع الكل بدون استثناء مالقيت.لانو هالعمل اللي انعمل بالدمعة قبل الضحكة وبالشقا قبل الفرح .. انعمل بروح الجماعة...بإيمان الجماعة...
بتتفاوت نسبة الايمان احيانا من شخص لآخر ، وهاد شي طبيعي ، بس بالاخر في مسلسل اخد من عمرنا وحياتنا جزء مو بسيط ولاسهل...متل كل عمل بياخد مننا".
وأضافت: "بس في اعمال تانية بتعطي مو بس بتاخد ...والاخد والعطاء ابدا مو مادي ، وانما تأثر وتأثير ، وفكر ، ووجدان ، ومسؤولية ، وكتير من الحب...مسلسلنا شارع شيكاغو عطانا...متل ماعطيناه...لأي درجة نجحنا او مانجحنا ، مابعرف...المهم انو اشتغلناه بضمير بايمان باخلاصوبايثار ( عند الاغلبية )وبعرفان مو نكران (كمان عند الاغلبية)غامرنا بكتير مطارح بس ماخاطرنا...والفرق بين المغامرة والمخاطرة بسيط ، المهم يكون العقل حاضر ،والهدف واضح، والمسؤولية كبيرة..".
وتابعت: "والمغامرة أساس بالفن... واللي بيخاف من المغامرة بيبقى مكانه عم يرواح...انحب المسلسل او مانحب...هو أمر خارج عن ارادتنا ورغبتنا ...بس ماحدا بيقدر ينكر انو أثر ، انو غيّر ، وانو حرك مياه راكدة ، وفتح آفاق لافكار مصبّرة ، ولقلوب متحجرة بتتمنى تحب ومو قادرة...بكل الحب اللي الله عطاني ياه بقوة وانعم عليي فيه وبقدرتي عليه وبالتعبير عنه...بقول لعائلتي بمسلسل شارع شيكاغو بحبكم فردا فردا والاسماء كتيرة ، وعزيزة ...بحترم تعبكم..وشراكتكم ومحبتكم واحترامكم واخلاصكم...الفنيين العظيمين ، ترفع لكم القبعة".
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