بصورة سيلفي.. نوال الزغبي تخطف الأنظار على إنستجرام

وظهرت نوال الزغبى في الصورة ترتدي كاب و جاكيت باللون الاسود و علقت قائلة: "السيلفي بتاعي ".

وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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