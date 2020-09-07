نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهر أحمد فلوكس فى الصورة من كواليس مسلسله القادم "سفينة نوح". وعلق أحمد فلوكس قائلًا:"تمتع بسئ لأن الأسوأ قادم ..نوح". اقرأ أيضًا: ويقوم الفنان أحمد فلوكس بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون "فلوكس" مع الفنان منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض "سفينة نوح" بداية العام الجديد 2021 . "سفينة نوح" من بطولة أحمد فلوكس،منذر رياحنة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد فلوكس يشارك متابعيه صورة من كواليس مسلسل سفينة نوح: الأسوأ قادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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