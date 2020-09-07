الجمهور يفاجئ وفاء عامر بمقطع فيديو.. والفنانة: شكرا على الهدية الجميلة

وظهرت في الفيديو صور مجمعة للفنانة وفاء عامر ، من بعض أعمالها الفنية على نغمات العسيلي " انت استثناء " .
وعلقت وفاء عامر على الفيديو قائلة : " شكرا للفانز على الفيديو الجميل دا .. ألف شكر " .
وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.
فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.
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