نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم مغنية يشيد بأداء داليدا خليل ويؤكد: أكثر إحترافية من ياسمين صبري في المقال التالي
وأبدى باسم إعجابه بأداء الفنانة اللبنانية داليدا خليل في مسلسل سر، والذي شاركها البطولة فيه، وأكد على أنها أكثر احترافية من الممثلة المصرية ياسمين صبري.
ومن جانبها، غردت داليدا عبر حسابها بموقع تويتر وحرصت على توجيه الشكر لباسم مغنية وقالت: الشغل معك باسم متعة وطبعآ وقتا يكون الممثل بيشتغل بضمير وحرفية عالية بيعدي زملاؤه تحية لزميل بلشت أول مسلسلاتي معه من ١٠ سنين.
يذكر أن باسم مغنية وداليدا خليل قد حققا نجاحا كبيرا من خلال مسلسل سر والذي تم إعادة عرضه خلال السباق الرمضاني المنصرم.
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