نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تُشيد بالعرض المسرحي"سيد درويش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنانة منة فضالي، بالعرض المسرحي"سيد درويش" الذي يقوم ببطولته الفنان ميدو عادل والفنانة لقاء سويدان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت منة فضالي مجموعة صور خلال حضورها أمس للعرض المسرحي"سيد درويش"، وعلقت على الصور قائلة:"وسط الأصدقاء سعيدة جدًا بمسرحية سيد درويش، عمل محترم ومجهود عالي بجد من ميدو عادل عظيم مبروك، نيجي بقي لروح قلبي لقاء سويدان شهادتي فيكي مجروحة جلية العالمة أكتر من رائعة وقمر مبروك يا حببتي، رشا بقي عاملة دور حياة دور تحفة بجد مبروك يا حببتي، و سيد جبر عسل كراوية، مبروك للجميع ولمخرج العرض أشرف عزب".

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة منة فضالي حاليًا عرض فيلمها الجديد "زنزانة 7"، وهو بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخة، أحمد التهامي، إيمي إسلام، أشرف عبد العزيز، مصطفى هريدي، أيمن كشك، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.