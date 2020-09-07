وفاة المخرج التشيكي جيري مينزل عن عمر 82 عامًا

توفي صباح اليوم المخرج التشيكي جيري مينزل، عمر ناهز 82 عامًا، في مدينة براغ بعد صراع طويل مع المرض.

ونال المخرج التشيكي جيري مينزل، جائزة الأوسكار عن فيلمه الكوميدي "كلوزي ووتشيد ترينز" كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 1967، وشارك في كتابة السيناريو مع المؤلف التشيكي بوهوميل هرابال.

كما يعرف المخرج باسم "الموجة الجديدة" التجريبية في التشيك وسلوفاكيا في ستينيات القرن الماضي.

والجدير بالذكر أن "مينزل" ولد يوم 23 فبراير 1938 في مدينة براغ وهو ابن مؤلف لكتب الأطفال وتعلم مهنته في مدرسة السينما والتلفزيون التابعة لأكاديمية الفنون المسرحية في براغ.