ونال المخرج التشيكي جيري مينزل، جائزة الأوسكار عن فيلمه الكوميدي "كلوزي ووتشيد ترينز" كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 1967، وشارك في كتابة السيناريو مع المؤلف التشيكي بوهوميل هرابال.
كما يعرف المخرج باسم "الموجة الجديدة" التجريبية في التشيك وسلوفاكيا في ستينيات القرن الماضي.
والجدير بالذكر أن "مينزل" ولد يوم 23 فبراير 1938 في مدينة براغ وهو ابن مؤلف لكتب الأطفال وتعلم مهنته في مدرسة السينما والتلفزيون التابعة لأكاديمية الفنون المسرحية في براغ.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفاة المخرج التشيكي جيري مينزل عن عمر 82 عامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.