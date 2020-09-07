ريهام سعيد تسخر من نفسها وابنتها: "اللي أنا وبنتي وأصحابها عملناه السنة دي"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو تسخر من نفسها هي وابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر في الفيديو ابنته الفنانة ريهام سعيد برفقة صديقات وهي تاكل ، وعلقت قائلة : "اللي انا و بنتي وأصحابها عملناه السنه دي . الحمد لله". يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل. وسبق أن أصدر المجلس الأعلى للإعلام ، قرارا ، بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام، بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.

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