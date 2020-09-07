ذات التاريخ الحافل...نهال عنبر تنعي الفنانة عايدة كامل

الجدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة.

وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".

وأضافت عايدة قائلة: "وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعاءكم أنا في طريقي إلى المستشفى دمتم لي".