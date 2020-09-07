ذات التاريخ الحافل...نهال عنبر تنعي الفنانة عايدة كامل

وعلقت نهال على الصورة قائلة: " وفاة الفنانة العظيمة القديرة المحترمة ذات التاريخ الحافل الاستاذة عايده كامل نسألكم الفاتحة والدعاء".
توفيت الفنانة القديرة عايدة كامل عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.
وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".
وأضافت عايدة قائلة: "وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعاءكم أنا في طريقي إلى المستشفى دمتم لي".
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