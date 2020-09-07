صابرين تبعث رسالة رومانسية لزوجها بمناسبة عيد ميلاده

نشرت صابرين، صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وإنت يا طارق الطبطبة اللى بجد وحق وحقيقي، كل سنة وإنت طيب يا راجل يا طيب".
وفي سياق آخر، أوشكت الفنانة صابرين على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، شيكو، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
وفي سياق آخر، شاركت صابرين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، محمد الشقنقيرى، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، رنا رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صبري عبد المنعم، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج تامر مرسي.
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