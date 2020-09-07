بعد وفاتها.. عايدة كامل تتصدر تريند جوجل

وكانت تم تشييع جثمان الفنانة عايدة كامل، من أمام مستشفى دار الفؤاد بعد صلاة ظهر، حيث رحلت داخل المستسفى بعد صراع مع المرض.
وكانت الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة كامل، قد طلبت من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى مرت بها فى الشهر الماضى بها، و كتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى".
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