محمد سامي : "أبويا يتباس رجله إنه اختار لأولاده أعظم أم"

عبر المخرج محمد سامي، عن شعوره بالفخر تجاه والديه، ولاسيما والدته التي كان نجاحها الدائم بمثابة حافز له ولإخوته على رفضهم للفشل وإصرارهم علي النجاح، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد سامي، صورة لوالدته من أمام كلية دار العلوم، وعلّق عليها قائلاً: "من أمام هذا الكيان المحترم ووسط أساتذة وعلماء دار العلوم تقف أغلي من بحياتي، من حملتني وأرضعتني وعلمتني، إمرأة نجحت في أن تكون خير زوجة وأم ومعلمة، امرأة جعلت من نجاحها الدائم حافز لأولادها فأصبحنا أنا وأخوتي رافضين للفشل ومصرين علي النجاح".

وأضاف محمد سامي: "أمي الغالية د.صبورة السيد اللي دايما فخور بيها، وأكيد بأبويا د.سامي عبد العزيز اللي يستاهل يتباس رجله إنه اختار لأولاده أعظم أم، اللهم احفظ أهلي وبارك فيهم واحميهم".

والجدير بالذكر أن أن محمد سامي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، رحاب الجمل، سلوى عثمان، إدوارد، محمد علاء، بدرية طلبة، أحمد داش، ريم سامي، وغيرهم من النجوم‎.‎