نشر محمد سامي، صورة لوالدته من أمام كلية دار العلوم، وعلّق عليها قائلاً: "من أمام هذا الكيان المحترم ووسط أساتذة وعلماء دار العلوم تقف أغلي من بحياتي، من حملتني وأرضعتني وعلمتني، إمرأة نجحت في أن تكون خير زوجة وأم ومعلمة، امرأة جعلت من نجاحها الدائم حافز لأولادها فأصبحنا أنا وأخوتي رافضين للفشل ومصرين علي النجاح".
وأضاف محمد سامي: "أمي الغالية د.صبورة السيد اللي دايما فخور بيها، وأكيد بأبويا د.سامي عبد العزيز اللي يستاهل يتباس رجله إنه اختار لأولاده أعظم أم، اللهم احفظ أهلي وبارك فيهم واحميهم".
والجدير بالذكر أن أن محمد سامي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، رحاب الجمل، سلوى عثمان، إدوارد، محمد علاء، بدرية طلبة، أحمد داش، ريم سامي، وغيرهم من النجوم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد سامي : "أبويا يتباس رجله إنه اختار لأولاده أعظم أم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.