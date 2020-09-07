روجينا متضامنة مع السودان: اللهم احفظ شعبها

تضامنت الفنانة روجينا، مع شعب السودان بعد احداث السيول التي شهدتها البلاد الفترة الماضية. وغردت روجينا، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "خالص التضامن مع الأخوة السودانيين بسبب السيول والفيضانات اللهم احفظ السودان وشعبها " . يذكر أن الفنانة روجينا شاركت فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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