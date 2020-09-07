وصول رجاء حسين للمستشفى في انتظار تشييع جنازة عايدة كامل

وصلت منذ قليل الفنانة رجاء حسين إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر انتظارا لخروج جثمان الفنانة عايدة كامل وسط حضور الأهل والأقارب واستعدادا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بأكتوبر .
وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".
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