وصلت منذ قليل الفنانة رجاء حسين إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر انتظارا لخروج جثمان الفنانة عايدة كامل وسط حضور الأهل والأقارب واستعدادا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بأكتوبر . ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل . جدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة. وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وصول رجاء حسين للمستشفى في انتظار تشييع جنازة عايدة كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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