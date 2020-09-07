من الساحل الشمالي.. أحمد فريد يشارك جمهوره صور جديدة له

وظهر أحمد فريد في الصور من الساحل الشمال مرتديا تيشرت أبيض ونظارة شمس.
وجاءت التعليقات كالتالي:
-الجو اخباره ايه
- فنان محترم
-صباح الجمال
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وتدور قصة مسلسل "فالنتينو" حول شخص يسمى فالنتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانة، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.
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