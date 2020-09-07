ابن فريدة سيف النصر يتعرض لحادث أليم في الساحل الشمالي

حالة من الحزن تسيطر علي الفنانة فريدة سيف النصر بعد تعرض ابنها الي حادث أثناء تواجده في الساحل الشمالي .

وكتبت "سيف النصر" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :"الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ابني رجعلي من الساحل متجبس كسر محترم من القدم لتحت الركبة.. قدر ولطف، ليس لها من دون الله كاشفة".

وشاركت فريدة سيف النصر في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.