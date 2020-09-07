بعد الانتهاء من تصويره.. ننشر صورا جديدة لـ تامر حسني من كواليس فيلم مش أنا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور لكل من الفنانين تامر حسني وماجد الكدواني وحلا شيحة من كواليس فيلم "مش انا ".

وانتهى النجم تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" بعد 7 أشهر تصوير، ويشارك فى بطولة الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدوانى، ومن قصة سيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

يذكر أن حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني ، و الفنان محمود العسيلي ، 14 مليونا و57 ألف مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.