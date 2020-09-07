لأول مرة ..لقاء سويدان تكشف السبب الحقيقي وراء تراجعها عن الاعتزال.. فيديو

كشفت الفنانة لقاء سويدان أن قرار الاعتزال تسبب لها في ضيق شديد لأسباب عديدة ما أدي الي تراجعها عنه.

وأوضحت لقاء من خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد :بعد قرار الاعتزال سافرت الي الإمارات وكنت في تلك الفترة أدرس دراما لمد 7 شهور ولكن أكتشفت مع مرور الوقت أنني أتراجع عن قرار الاعتزال لسببين، الأول أني لا أستطيع أن أعيش خارج مصر لمدة طويلة، الثاني أن الفن يجري في دمي .

تابعت : "بعت منزلي الذي كنت أعيش فيه بالإضافة الي سيارتي حتي لا أعود مرة أخري .

مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى‎.

