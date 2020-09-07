خرج منذ دقائق جثمان الراحلة عايدة كامل من إحدى مساجد السادس من أكتوبر وصولًا إلى طريق الواحات . حضر تشييع الجثمان الفنان منير مكرم والفنانة رجاء حسين ، بالإضافة إلى أهل وأقارب الفنانة عايدة كامل . اقرأ أيضًا: ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل. جدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة. وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خروج جثمان الفنانة عايدة كامل إلى مقابر العائلة للدفن..فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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