Gohary تطرح أغنيتها الجديدة "المحور" مع Universal Music MENA

طرحت المُغنّية المصريّةGohary أغنيتها المُنفردة الجديدة "المحور" بالتعاون مع شركة"Universal Music MENA".

"المحور" أغنية شرقيّة مصريّة بإمتياز، كلماتها مزيج من اللغة العربيّة والمصريّة مع خلطة من الآلات الموسيقيّة كالبوق والطبلة. أدّت من خلالها Gohary للمرّة الأولى الموّال وهو من القوالب الغنائيّة التقليديّة. وتعاونت مع المُلحّن والكاتب شادي مُحسن وفي التوزيع الموسيقيّ مع شريف الوسيمي، أمّا الميكس والماسترينغ مع مو الشاعر.

وعن هذا العمل قالت Gohary: "أغنية "محور" المرحة والتفاؤليّة تعكس بطريقة سلسة وتهكّمية تجاربي الشخصيّة وتُسلّط الضوء على صعوبة القيادة وعشوائيّتها وكل ّالتحدّيات التي تُواجهها المرأة على الطرقات في مصر".

وأضافت :"إسم الأغنية يرمز إلى الطريق التي كنت أسلكها للعودة إلى بيتي عندما كنت أعيش في مصر. وهي تعكس كلّ الأحداث الغير مُتوقّعة التي كانت تُصادفني كالأمطار المُفاجئة أو إنفجار إطار السيّارة أو حتّى المُطاردات". وختمت بالقول:" أردت أن أبعث رسالةً عميقة من خلال هذه الأغنية لكلّ إمرأة، وأن أعبّر لها أنّني أفهم مُعاناتها وأحثّها على التفاؤل والعمل لتحقيق غد أفضل".

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يُذكر أنّ فيديو أغنية "المحور" صُوّر على طريقة الـAnimated Lyrics ، و ينقل المُشاهد في جولة في مُختلف طرقات القاهرة مع مُقطفات من عدد من الحفلات الفنيّة التي قدّمتها Gohary في دبي.

تجدر الإشارة أنّ Gohary وإسمها سارة الجوهري ستؤدّي مجموعة من الأغنيات المعروفة عالمياً باللغة العربيّة الكلاسيكيّة عبر قناةً خاصّة بالأطفال أطلقت مؤخراً على موقع HeyKids Arabic على Youtube. كما تضع Gohary اللمسات الأخيرة على عدد من الاغنيات الجديدة والتي ستطلقها قريباً.

أغنية "المحور" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة ، أمّا الـAnimated Lyrics فيديو فعلى قناة YouMusic Arabia.