فن ومشاهير

النجم محمد صبحي ضيف شيرين سليمان

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تستضيف اليوم  الاثنين شيرين سليمان في اول حلقة من برنامجها الجديد علي اليوتيوب (عين اون لاين) النجم الكبير محمد صبحي( نجم الاسبوع )  في حوار جديد و مختلف عن رايه في الكوره و المسرح و الغناء وعن نجاح مسلسل عائلة ونيس في عرضة علي شاشة قنوات دي ام سي و اعماله القادمة 

يذكر ان شيرين سليمان، قدمت برنامج عين علي شاشة قناة الحياة لمدة عشر سنوات و اجرت عدد كبير من اللقاءات مع اهم نجوم الوطن العربي و النجوم الاجانب و ايضا غطت عدد كبير من اهم المهرجانات بالعالم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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