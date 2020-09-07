سر تأجيل طرح أغنية نوال الكويتية الجديدة عن لبنان وما علاقة فيروز بها؟..بالفيديو

نوال الكويتية حرصت على مساندة شعب لبنان بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت، ولكن بطريقتها الخاصة، حيث قررت تسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، لكي تهديها إلى لبنان وشعبها في هذه الظروف الاستثنائية.

نوال الكويتية تطرح أغنية جديدة

وكانت الفنانة نوال الكويتية قد شوقت الجمهور على انستجرام، بتعليق كشفت فيه عن استعدادها لتحضير أغنية جديدة، فنشرت صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "مساء الشوق.. ماودكم بأغنية جديدة؟... اشرايكم"، وهو التعليق الذي جعل متابعيها يتساءلون عن تفاصيل الأغنية الجديدة التي بصدد طرحها النجمة الشهيرة قريبًا.

تفاصيل أغنية نوال الكويتية عن لبنان وما علاقة فيروز؟

وكشف برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر قناة MBC 4، أن المطربة نوال الكويتية قد سجلت بالفعل مؤخرًا أغنية لبنانية موجهة إلى دولة لبنان وشعبها، وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي وكان من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن نوال الكويتية فاجئت الجميع بنيتها لتأجيل طرح الأغنية!

وأكد البرنامج أن أغنية نوال الكويتية الجديدة تحمل طاقة إيجابية للشعب اللبناني، حيث تعبر نوال من خلالها عن حبها للبنان، كما أنها ذكرت فيها أيضًا اسم الفنانة الكبيرة فيروز، لكن نوال قررت في اللحظات الأخيرة وبعد انتهاء المخرجة إنجي جمال من مونتاج الصورة؛ أن تؤجل طرح الأغنية بشكل عام، وتطرح أغنية منفردة أخرى باللهجة الخليجية.

سر تأجيل طرح أغنية نوال الكويتية الجديدة المهداة للبنان

وتردد أن نوال الكويتية فضلت طرح أحدث أغانيها التي ستهديها إلى لبنان، حتى تهدأ الأوضاع الحالية ويخرج لبنان وشعبه من حالة الحزن التي يعيشوها حاليًا، متمنية أن تطرح الأغنية في وقت أفضل يكون الشعب فيه أكثر سعادة.

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الجدير بالذكر أن نوال الكويتية كانت من أبرز النجوم الذين حرصوا على مساندة الشعب اللبناني في أزمته الأخيرة بعد انفجار مرفأ بيروت، والتضررات التي نتجت عن ذلك لآلاف المواطنين.

في سياق آخر، كانت نوال قد غابت مؤخرًا عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وهو ما أثار قلق وتساؤلات جمهورها، الذين عبروا عن اشتياقهم الكبير لها من خلال اطلاق هاشتاج بعنوان "أم حنين جمهورج مشتاق"، فما كان من نوال الكويتية إلا أن خرجت من عزلتها لترد عليهم كاشفة سبب اختفائها عنهم.

وكشفت الفنانة الكويتية في تغريدتها حينها أن سبب ابتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعي هو انشغالها في تسجيل أغاني ألبومها الجديد، فكتبت: "هلا وغلا بجمهوري الغالي وأنا اشتقت لكم أكثر، قاعدة أجهز لكم الجزء الثاني من الألبوم وإن شاء الله ألتقي فيكم قريب وانتوا دائما في القلب".