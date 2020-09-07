سلاف فواخرجي تودع "شارع شيكاغو" برسالة مؤثرة لفريق العمل: "مسلسل انعمل بالدموع"

سلاف فواخرجي تحدثت عن مسلسل "شارع شيكاغو" بعد عرض الحلقة الأخيرة منه أمس الأحد، حيث أوضحت حجم تأثير العمل على صناعه، وكذلك عن الانتقادات التي وجهت إليه منذ طرح الصور الدعائية له قبل بداية عرضه.

سلاف فواخرجي عن مسلسل "شارع شيكاغو": "عمل جماعي تم تنفيذه بالشقاء والدموع"

سلاف فواخرجي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من كواليس مسلسل "شارع شيكاغو" وأوضحت المجهود الكبير الذي قدمه صناع المسلسل حتى يتم تقديمه بالشكل الذي عرض به، مؤكدة على أن "شارع شيكاغو" عمل جماعي تم تنفيذه بالشقاء والدموع فقالت: "الصور الجماعية اللي تصورناها بمسلسل شارع شيكاغو كتيرة، دورت على صورة بتجمع الكل بدون استثناء مالقيت، لانو هالعمل اللي انعمل بالدمعة قبل الضحكة وبالشقا قبل الفرح، انعمل بروح الجماعة، مسلسل اخد من عمرنا وحياتنا جزء مو بسيط ولا سهل متل كل عمل بياخد مننا، بس في أعمال تانية بتعطي مو بس بتاخد، والأخد والعطاء ابدا مو مادي، وانما تأثر وتأثير".

سلاف فواخرجي: "غامرنا في المسلسل لكن ما خاطرنا"

سلاف فواخرجي ردت كذلك على رؤية البعض في مسلسل "شارع شيكاغو" والذين اعتبروه مغامرة فنية، كما أوضحت أن فكرة إعجاب الجمهور بالعمل أو العكس أمر لا تستطيع أن تتحكم فيه، لكنها أكدت أن العمل استطاع أن يترك أثرا واضحا فقالت: "لأي درجة نجحنا او ما نجحنا، ما بعرف المهم انو اشتغلناه بضمير بإيمان بإخلاص وبإيثار، غامرنا بكتير مطارح بس ماخاطرنا والفرق بين المغامرة والمخاطرة بسيط، المهم يكون العقل حاضر، والهدف واضح، والمسؤولية كبيرة والمغامرة أساس بالفن، واللي بيخاف من المغامرة بيبقى مكانه عم يرواح".

سلاف فواخرجي أضافت: "انحب المسلسل او ما نحب هو أمر خارج عن ارادتنا ورغبتنا بس ماحدا بيقدر ينكر انو أثر، انو غيّر، وانو حرك مياه راكدة، وفتح آفاق لافكار مصبّرة، ولقلوب متحجرة بتتمنى تحب ومو قادرة بكل الحب اللي الله عطاني ياه بقوة وانعم علي فيه وبقدرتي عليه وبالتعبير عنه".

Advertisements A post shared by (@sulaffawakherji) on Sep 7, 2020 at 1:53am PDT

سلاف فواخرجي توجه رسالة لصناع مسلسل "شارع شيكاغو"

"شارع شيكاغو" وفريق عمله الكبير وجهت له الفنانة السورية سلاف فواخرجي رسالة تشكرهم فيها على المجهود الذي قدموه في المسلسل، وكذلك لمخرج ومؤلف العمل محمد عبد العزيز الذي يعد أحد شركائها في صناعة هذه التجربة فكتبت: "بقول لعائلتي بمسلسل شارع شيكاغو بحبكم فردا فردا والاسماء كتيرة، وعزيزة وبحترم تعبكم وشراكتكم ومحبتكم واحترامكم واخلاصكم، وأخيرا محمد عبدالعزيز شريكي بالعمل، اجتمعنا بالفكر وتجلينا بالروح وحتى الجنون كمان تشاركنا فيه بكتير من الشغف والحب، سعيدة انو ايدي وايدك كانوا سوا، كبداية طريق بعدنا بأوله انت وانا".

"شارع شكاغو" قد أثار منذ بداية عرضه في شهر يوليو الماضي ردود فعل واسعة وانتقادات بسبب جرأة العديد من أفكاره ومشاهده، إلا أن صناعه أكدوا أن المسلسل عمل جرئ لكنه لا يهدف لإثارة الجدل، وقد شارك في بطولته كل من عباس النوري، أمل عرفة، دريد لحام، نادين خوري، مهيار خضور، وشكران مرتجى والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.