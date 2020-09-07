سبب ابتعادها عن الفن وآخر رسالة لها للجمهور ..مقتطفات من مشوار عايدة كامل قبل وفاتها

وفاة الفنانة عايدة كامل. مرة جديدة يفجع الوسط الفني خلال شهرين بوفاة إحدى نجماته من الزمن الجميل، فبعد رحيل كل من النجمتين القديرتين رجاء الجداوي وشويكار، تلقى الجمهور خبراً محزناً بوفاة الفنانة القديرة عايدة كامل صباح اليوم والتي كانت قد وجهت رسالة مؤثرة لمتابعيها قبل وفاتها وطلبت منهم الدعاء لها بسبب مرورها بأزمة صحية صعبة، بينما كانت طيلة السنوات الفائتة ترفض المشاركة بالأعمال الدرامية بسبب عدم رضاها عن الساحة الفنية.

نستعرض معكم مقطتفات من مشوار حياة الفنانة عايدة كامل قبل رحيلها:

عايدة كامل ..وآخر ما طلبته من الجمهور

الفنانة عايدة كامل رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإثنين في 7 سبتمبر عن عمر 89 عاما عقب تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى منذ ثلاثة أسابيع.

&n bsp;

وأثار خبر وفاتها حزناً كبيرا بين الجمهور ومتابعيها على السوشيال ميديا خاصة بعد رسالتها الأخيرة المؤثرة وطلبها من الجميع بالدعاء لها بسبب إصابتها بأزمة صحية حيث كتبت قائلة عبر حسابها على فيسبوك :""يا رب ليس لي إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أي مقدمات".

عايدة كامل ورثائها لزوجها بشكل دائم

عايدة كامل المولودة عام 1931، اشتهرت بقصة حبها القوية لزوجها الممثل الراحل محمود عزمي الذي رزقت منها بإبنها الطبيب هشام عزمي، ولم تستطع التغلب على حزنها بعد وفاة زوجها عام 2011 بعد إصابته بهبوط حاد في الدروة الدموية، ليقارن الجمهور بين حالتها وحالة الراحلة رجاء الجداوي التي كانت ايضا دائمة الحزن والرثاء لشريك حياتها الذي توفي قبلها بسنوات.

وحرصت عايدة كامل خلال السنوات الأخيرة على تذكر زوجها من خلال تدوينات وكتابة الرثاء له عبر حسابها على موقع فيسبوك حتى قبل مرضها حيث أحيت ذكرى عيد ميلاده في شهر يونيو الفائت ونشرت صورة قديمة له وأرفقتها بالتالي:"في مثل هذا اليوم من كل عام كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين"، مضيفة: "أتحدث عن الزوج وأبو ابني د.هشام عزمي، المرحوم الفنان محمود عزمي.. رجاء وليس أمر أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

Advertisements

عايدة كامل وسبب ابتعادها عن التمثيل في السنوات الماضية

على الرغم من ارشيفها الكبير في السينما والتلفزيون، إلا ان الفنانة عايدة كامل رفضت منذ بداية عام 2000 المشاركة بأي عمل فني لعدم رضاها عن الأوضاع للساحة الفنية، وقالت في تصريحات تلفزيونية أثناء تكريمها من المركز الكاثوليكي العام الماضي إنه لم يتبق حاليا سوى الدخلاء على الوسط الفني بعدما مات كل المبدعين.

أبرز أعمال عايدة كامل الفنية

عايدة كامل شاركت منذ طفولتها ببرامج للأطفال حيث تم اكتشاف موهبتها الفنية مبكرا، بعدها أنهت دراستها الجامعية وعملت بالإذاعة وحصلت على درجة البكالوريوس في مجال التقديم الإذاعي، ثم التحقت بالمعهد العالي للتمثيل.

عايدة كامل عملت كبطلة لفرقة يوسف وهبي في أربعينيات القرن الماضي ثم انتقلت لتكون بطلة فرقة إسماعيل ياسين، قبل أن تشارك بالعشرات من الأعمال الفنية التي تقدر بنحو 120 عمل.

اقترن اسمها بمسلسل "هوانم غاردن سيتي" الذي يعتبر من أهمّ الأعمال المصرية في فترة التسعينيات ويتناول قصص حبّ مختلفة، ومن أهم مسلسلاتها المتميزة منها "غاضبون وغاضبات"، و"اللص الذي أحبه"، و"بين القصرين"، "القضاء في الإسلام".

ونذكر من أهم أفلامها :" "لحن الخلود"، و"على أد لحافك"، و"موعد مع المجهول"، و"إسماعيل يس فى الطيران" و" إسكندرية ليه".

تم تكريمها خلال شهر مارس الماضي بمناسبة عيد الأم ، كما تم تكريمها من قبل المركز الكاثوليكي. حيث نشرت العديد من الصور لها من التكريمين اللذين يعدان من آخر ظهورها على الأضواء والاعلام.