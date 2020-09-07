وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل عن عمر يناهز 89 عاما

القاهرة -دوت الخليج الاثنين,07 أيلول (سبتمبر) 2020 - 11:39
رحلت اليوم الفنانة القديرة عايدة كامل عن عمر يناهو 89 عاماً وبعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة، وبعد قضائها لما يقارب شهر في المستشفى.
وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز 89 عام
وأعلن اليوم وفاة الفنانة الكبيرة عايدة كامل بعد إصابتها بوعكة صحية في الأسابيع الأخيرة بسبب متاعب في القولون والمعدة، وقضت في المستشفى أيامها الأخيرة قبل وفاتها اليوم، ولم تكشف تفاصيل الوفاة والجنازة بعد.
وكان الراحلة عايدة كامل قد كشفت عن إصابتها بوعكة صحية الشهر الماضي، في آخر ما كتبته على حسابها بفيسبوك، وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت:" يارب انت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني الي ابني واسرتي وكل حبايبي وانا في اتم صحة وعافية.. محتاجة دعائكم انا في طريقي المستشفي دمتم لي".
أعداد مجلة دوت الخليج
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