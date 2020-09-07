نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 ألف دولار.. سعر جاكيت محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الإعلامي ربيع هنيدي، بالفنان محمد رمضان، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أطلق من خلاله أغنيته الجديدة ياحبيبي في دبي.

وكشف هنيدي، عن جزء من اللقاء وعلق عليه بتفاصيل الحديث الذي دار بينهما، وكشف عن سعر "الجاكيت" الذي ظهر به الفنان محمد خلال المؤتمر الصحفي.

وعلق ربيع هنيدي قائلا: دردشة جانبية وحصرية مع صديقي النجم محمد رمضان المتميز دوما فماذا قال بعد ان هنأته على اغنيته الجديدة بعنوان ياحبيبي الدويتو الذي يجمعه مع ميتر غيمس؟. والاناقة التي اطل بها (علما ان الجاكيت الذي يرتديه ثمنه 30 الف دولار).

وأضاف: واسترجعنا في دردشتنا اصداء حواري معه الذي انفردت به سابقا وتناقلته العديد من المواقع والحسابات وحقق اصداء كبيره، وشكر الله على منحه قوة داخلية تجعله يتحمل كل الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها.. ولانه على ثقة بأن اغنيته الجديدة ياحبيبي رغم جمالها والنجاح الذي ستحصده لن تمر مرور الكرام وسيهاجمه عليها عدد من المتربصين من داخل وخارج الوسط.

وتابع: لذلك باغتهم مسبقا بالرد على ما سيطلقونه من سهام .. وسر بمقولة : “نحن لا نكتمل بأحد، ولا نضيع من دون احد، نسعد بمن بقى، وننسى من نسى؛ باختصار، شكرا حبيبي محمد رمضان ع حفاوة الاستقبال.