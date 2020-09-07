5 مليون مشاهدة للإعلان التشويقي لفيلم موسى خلال أربعة أيام

قبل مرور 100 ساعة من طرحه على فيسبوك، نجح فيلم الخيال العلمي موسى للمخرج بيتر ميمي في جذب الانتباه بشدة، حيث حقق الإعلان التشويقي للفيلم أكثر من 5 مليون مشاهدة على فيسبوك، كما حل الفيلم في المركز الثاني في تريندات موقع تويتر في مصر.
الفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.
فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله.
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