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غادة عادل تدعم أحمد الجنزوري المتهم في قضية الفيرمونت

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علقت الفنانة غادة عادل، على ما نشرت الإعلامية كارين فهمي، بحسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بخصوص أحمد الجنزوري بعد اتهامه بالتورط في قضية الفيرمونت الشهيرة.

وعلقت كارين وكتبت: "صديقي وطول عمره جدع وبيخاف علينا زي أخواته!.. ياريت العدالة تظهر لأنه يستاهل كل خير، وإن شاء الله هيطلع بعد التحريات ما تاخد مجراها والمذنبون يخدوا العقاب العادل”.

وتابعت كارين قائلة: "أحمد جنزوري مالوش علاقة بالاغتصاب! إحنا مستنيين العدالة والحفاظ على أن البنات والستات يبطل عندهم خوف، وكل مغتصب ومتحرش ياخد عقاب علشان يبقي عبرة لغيره، القضية قضية اغتصاب وجماعي، بجد أنا بقيت خايفة أعيش في مجتمع بيقلب الموازين بالصورة دي.

وبدورها حرصت الفنانة غادة عادل على دعم الجنزوري وعلقت على ماكتب قائلة “يارب”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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