في أقل من 24 ساعة.. كليب "سينجل" لـ"شارموفرز" يدخل قائمة التريند

حققت فرقة شارموفرز نجاحًا كبيرًا بعد طرح أحدث فيديو كليب لها، بعنوان "سينجل"، وذلك في أقل من 24 ساعة، حيث يقترب الكليب الآن من المليون الأول في المشاهدة.

كما يواصل النجاح حاليا ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة التريند.. كليب "سينجل" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان ومن إخراج يوسف طايع.. وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن الأحداث.

والكليب من إنتاج شركة اجورا للإنتاج الفنى علي فايز وإسلام الدخخني ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.