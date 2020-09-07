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في أقل من 24 ساعة.. كليب "سينجل" لـ"شارموفرز" يدخل قائمة التريند

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حققت فرقة شارموفرز نجاحًا كبيرًا بعد طرح أحدث فيديو كليب لها، بعنوان "سينجل"، وذلك في أقل من 24 ساعة، حيث يقترب الكليب الآن من المليون الأول في المشاهدة.

كما يواصل النجاح حاليا ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة التريند.. كليب "سينجل" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان ومن إخراج يوسف طايع.. وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن الأحداث.

والكليب من إنتاج شركة اجورا للإنتاج الفنى علي فايز وإسلام الدخخني ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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