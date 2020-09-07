فن ومشاهير

استنوا مفاجآت.. لطيفة تعلن انضمامها على حساب تيك توك

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نشرت المطربة لطيفة فيديو جديدا لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت لطيفة على البحر وكتبت معلقة: "تابعوا حسابي الرسمي دلوقتي على #تيك_توك و استنوا مفاجآت حصرية هناك و بس قريب قوي".

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وطرحت المطربة لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب.

الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.

وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم ...بحبكم برشاا".

 كانت قد طرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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