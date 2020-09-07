إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر .

حضر تشييع الجثمان الفنان منير مكرم والفنانة رجاء حسين والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، بالإضافة إلى أهل وأقارب الفنانة عايدة كامل . اقرأ أيضًا: Advertisements ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة الكبيرة عايدة كامل. جدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة. وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انهيار رجاء حسين أثناء تشييع جثمان عايدة كامل .. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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