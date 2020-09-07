نجوم تعرضوا لحوادث سير في الساحل الشمالي.. آخرهم هبة الأباصيري وابن فريدة سيف النصر

ابن فريدة سيف النصر يتعرض لحادث أليم في الساحل الشمالي
حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني وأصدقائهم بسبب كثرة الحوادث أثناء تواجدهم في الساحل الشمالي ومن أبرزهم هبة الأباصيري ومها أحمد، دوت الخليج رصد في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم.حالة من الحزن تسيطر على الفنانة فريدة سيف النصر بعد تعرض ابنها إلى حادث أثناء تواجده في الساحل الشمالي.
وكتبت "سيف النصر" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ابني رجعلي من الساحل متجبس كسر محترم من القدم لتحت الركبة.. قدر ولطف، ليس لها من دون الله كاشفة".
وعلقت هبة الأباصيري على الصورة قائلة: "قدر ولطف".
وتفاعل عدد كبير من محبي الإعلامية هبة الأباصيري مع الصور، وتوالى الدعاء لها بالشفاء.
وأشار آدم ماجد المصري، إلى أن سيارة الجولف انقلبت بهم، وأن حالته الصحية جيدة، لكن صديقه الآخر سوف يجري آشعة X ضمن إجراءات الفحص الطبي، وصديقه الآخر تحت الملاحظة.
وكتبت مها أحمد: "الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".
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